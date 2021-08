Verkehr in Nordfriesland : Vollsperrung der K72 zwischen Ockholm und Norddeich ab 16. August

Die beschädigte K72 am Bongsieler Kanal bei Ockholm muss saniert werden. Das erfolgt in zwei Abschnitten. Die Arbeiten beginnen am Montag, 16. August.

Ockholm | Wer zum Bongsieler Kanal im Bereich Ockholm will, muss sich vom 16. August bis voraussichtlich 9. Oktober auf Umwege einstellen: Dann wird nämlich die Kreisstraße 72 zwischen Ockholm und Munksbrück erneuert, wie der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr mitteilt. Dafür wird sie in diesem Abschnitt voll gesperrt. Auch interessant: Drohbriefe von Impf...

