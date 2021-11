Verkehr in Nordfriesland : Vollsperrung auf der L37: Kranwagen im Graben sorgt für langen Stau

Am Dienstagmorgen kam es zu einer Vollsperrung auf der Landstraße 37. Grund dafür ist ein Kranwagen, der im Graben landete.

Ostenfeld | Die L 37 bei Ostenfeld in Richtung Hollingstedt ist nach einem Verkehrsunfall voll gesperrt. Grund dafür ist ein 70 Tonnen schwerer Kranwagen, der beim Ausweichen im Graben gelandet ist. Die Vollsperrung würde einige Stunden andauern, sagte die Polizei am Einsatzort. Weitere Details folgen. Weiterlesen: Zwei PKW und ein Traktor in Unfall verwic...

