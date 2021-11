Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Vollsperrung Bahnübergang Husum-Schobüll: Dann geht's los

Der Bahnübergang an der K81 / alten B5 wird in einem Zeitraum von vier Tagen phasenweise voll gesperrt.

Husum | Aufgrund von Bauarbeiten soll zwischen dem 24. und dem 27. November in Husum zeitweisen der Bahnübergang Schobüll an der K81 / alte B5 voll gesperrt werden. Die Sperrungen betreffen den öffentlichen Verkehr. Fußgänger und Radfahrer können passieren. Umleitungen werden eingerichtet. Die Arbeiten finden am Tag und in der Nacht statt. Auch interessant...

