Nordfriesland/Dithmarschen : Vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß in Tunnelröhre des Eidersperrwerks

Am Donnerstagabend kollidierten in der Tunnelröhre des Eidersperrwerks zwei Pkw frontal. Ein Großaufgebot an Rettungskräften aus Nordfriesland und Dithmarschen kümmerte sich um vier Schwerverletzte.

Tönning/Wesselburenerkoog | Direkt in der Röhre des Tunnels im Eidersperrwerk, der Nordfriesland mit Dithmarschen verbindet, kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal. Durch die Wucht das Aufpralls wurden die Fahrzeuge gegen die Tunnelwände geschleudert. Die Wracks wurden weit entfernt voneinander von den Rettungskräften vorgefunde...

