Zu eisig für Waldschnepfen : Viele Vögel haben die jüngste Frostperiode nicht überlebt

Zahlreiche Zugvögel wie die heimatlichen Waldschnepfen wurden ein Opfer der eisigen Nächte am vergangenen Wochenende.

Husum | Durch das bis Januar recht milde Wetter sind sehr viele Vögel hier im Norden geblieben, die in kalten Wintern weiter südlich überwintern. So waren Löffelenten, Kiebitze und Goldregenpfeifer bis Ende Januar noch zahlreich an der Wattenmeerküste zu beobac...

