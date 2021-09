Friedrichstadt : Viele Besucher lockte der Herbstzauber in die Grachtenstadt

Sehr zufrieden ist der Tourismusverein der Stadt mit der Resonanz auf seinen Herbstmarkt. Höhepunkt waren die Trachtentänze auf dem Marktplatz.

Friedrichstadt | Der meteorologische Herbst hat bereits am 1. September begonnen, der kalendarische folgt am kommenden Mittwoch (22. September). Dazwischen ist der „Friedrichstädter Herbstzauber“ also genau richtig angesiedelt. Auch interessant: Friedrichstadt feiert ein Wochenende lang ihren 400. Geburtstag An Besuchern hat es nicht gemangelt – und auch nicht a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.