Umfrage in Sankt Peter-Ording : Video: Januar und Corona – Darum machen Menschen gerade jetzt Urlaub an der Nordsee

Die Corona-Inzidenzen steigen täglich, das Wetter ist kalt und grau. Und trotzdem zieht es viele Menschen gerade jetzt an die Nordseeküste. Wir haben uns unter den Urlaubern nach den Gründen umgehört.

Sankt-Peter Ording | Auch bei schlechtem Wetter und in Pandemie-Zeiten ist Urlaub in Sankt Peter-Ording beliebt. Doch warum eigentlich? Umfrage: Januar und Corona: Wer macht jetzt Urlaub in SPO? ...

