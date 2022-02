Hochwasser und orkanartige Böen : Video: So braust Sturmtief „Ylenia" über Sankt Peter-Ording

Mit starken Windböen von bis zu 115 Kilometern die Stunde sorgte Sturmtief „Ylenia" am Donnerstag an der Westküste für reichlich Wirbel. Der Wintersturm zog viele Schaulustige an den überschwemmten Strand von SPO.

Sankt Peter-Ording | „Es regnet ja nicht", sagt eine Spaziergängerin optimistisch. Und sie ist nicht die einzige, die sich das stürmische Naturspektakel in Sankt Peter-Ording aus der Nähe ansehen möchte. Auch wenn die erwartete Sturmflut geringer ausfiel als vorhergesagt, wurden weite Teile des Strandes überschwemmt. Wie die Stimmung am Donnerstagmittag war, sehen Sie im ...

