Gastronomie in Husum : Video: „Immer einen coolen Spruch drauf“ – Das ist das Lieblingsrestaurant der Husumer

Wir haben auf der Straße in Husum nach dem Lieblingsrestaurant gefragt. Den Gewinner haben wir anschließend mit der Kamera besucht.

Husum | Der Magen knurrt. Es muss etwas zu essen her. Doch wohin geht man in Husum am besten? Unsere Videoredakteurin ist auf der Suche nach Tipps und hört sich in der Stadt um. Welches Restaurant empfehlen ihr die Menschen und warum? Essen gehen in Husum: Dieses Restaurant wird uns empfohlen *unsere Umfrage erhebt nicht den Anspruch repräsentativ zu ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.