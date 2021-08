Verkehr in der Kreisstadt : Verstopfte Straßen in Husum wegen B5-Ausbau?

Am späten Montagnachmittag ging auf so mancher Straße in der Innenstadt - jedenfalls gefühlt - nichts mehr. Ursache dürften die Bauarbeiten auf der Umgehungsstraße sein, die jetzt begonnen haben.

Husum | Am Montag haben die Arbeiten zum Ausbau der B5 östlich von Husum begonnen, für die die Bundestraße zwischen den Anschlussstellen Dreimühlen und Husum Süd bis 22. November in Fahrtrichtung Süden gesperrt ist. Weiterlesen: Ausbau der B5 bei Husum auf den 2. August verschoben Und prompt war die Husumer Innenstadt verstopft, mussten Verkehrsteilnehm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.