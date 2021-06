St. Peter-Ording : „Verschickungskinder“ auf Spurensuche im Nordseebad: Erinnerungen an viel Gewalt

Die meisten plagen Erinnerungen an Gewalt: Ein TV-Journalist, der als Kind selbst in einem Erholungsheim in St. Peter-Ording war, begleitet eine Gruppe sogenannter Verschickungskinder auf ihrer Spurensuche im Ort.

St. Peter-Ording | Sylt, Föhr und jetzt St. Peter-Ording – Kindererholungsheime in Nordfriesland bleiben strikt im Fokus von Opfern sogenannter schwarzer Pädagogik. Sie haben zwischen den 50er und 80er Jahren in den Heimen körperliche und seelische Gewalt erlebt. Die meistens sechswöchige Verschickung, wie das hieß, führte in bundesweit 839 Heime (Zahl aus dem Jahr 1964...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.