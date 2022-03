Polizei in Nordfriesland : Vermisste Frau ist wieder da

Glückliches Ende einer Vermisstensuche: Eine Seniorin aus Breklum ist wieder zuhause.

Breklum | Am frühen Montagmorgen (21. März) war die 84-jährige Renate B. aus Breklum als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilt, war sie am Dienstagmittag im Bereich Wrist gefunden worden. Sie ist wohlauf. Auch interessant: Einbruchserie in Bredstedt und Umgebung: Unbekannter nutzt Radlader für Beutezug ...

