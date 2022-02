Amtsgericht Husum : 155 Pflanzen und über ein Kilo Marihuana: Husumer kommt mit verminderter Strafe davon

Im Januar 2019 und Sommer 2020 fand die Polizei mehrere Plantagen Marihuana im Haus eines Husumers. Der Angeklagte wurde in zwei Fällen wegen des Anbaus verurteilt, allerdings hatte er gute Gründe für den Eigenbedarf.

Husum | Am Mittwoch wurde in Husum ein 42-Jähriger Musiker und DJ zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr mit einer Bewährung von drei Jahren bestraft. Grund dafür war der Anbau von Marihuana in zwei Fällen. Der Angeklagte gestand die Tat, sah sich zum Zeitpunkt der Tat aber in einer krankheitsbedingten Notlage. Weiterlesen: Geldstrafe und Suchtberatung: 1...

