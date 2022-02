Verkehr in St. Peter-Ording : Strandüberfahrt Ording und Ortsteil Bad: So werden die Verkehrsversuche in SPO fortgesetzt

Anlieger der Dorfstraße in St. Peter-Ording können aufatmen: Die Entscheidung über eine Sperrung ist vertagt. Allerdings hat der Verkehrsausschuss über andere Verkehrsversuche dort und anderer Stelle entschieden.

St. Peter-Ording | Es wird in diesem Jahr keine temporäre Sperrung der Dorfstraße in St. Peter-Ording für den Autoverkehr geben. Dafür hat sich der Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung ausgesprochen. Diesen Antrag hatte die SPD-Fraktion in der Dezember-Sitzung der Gemeindevertretung mündlich eingebracht. Mehr zum Thema: Radfahrer in SPO: Wo sie Fußgänger und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.