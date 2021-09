St. Peter-Ording : Verkehrsversuche: Was wird aus der Strandzufahrt Ording?

St. Peter-Ording will den zunehmenden Verkehr in seinen Straßen in neuen Bahnen lenken. Die Versuche in der Pestalozzistraße und an der Strandzufahrt Ording wurden jetzt bewertet.

St. Peter-Ording | Im Mai bzw. im Juni waren die beiden Verkehrsversuche – Pestalozzistraße als „Fahrradstraße“ und „Strandzufahrt nur über die Nordrampe“ in Ording – gestartet. Es sind die ersten Versuche im Rahmen des Verkehrsentwicklungskonzept, das erstellt werden soll. In der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses der Gemeinde stellte Verkehrsplaner Jörn Janss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.