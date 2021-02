St. Peter-Ording : Verkehrskonzept für SPO: Neuer Versuchsablauf geplant

Im Sommer wird eine Einbahnstraßen-Regelung zum Ordinger Strand getestet. Die Pestalozzistraße gehört dann den Fahrradfahrern.

St. Peter-Ording | Mit immer mehr Gästen steigt auch das Verkehrsaufkommen in St. Peter-Ording. So wurden vermehrt Stimmen laut, dass die Gemeinde hier neue Lösungen entwickeln muss. Seit 2019 wird nun am Verkehrentwicklungs-Konzept gearbeitet. In der jüngsten Gemeindever...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.