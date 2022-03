Husumer Krokusblütenfest 2022 : Verkaufsoffener Sonntag: Wie eine Bilanz ohne Zahlen geht

Die Krokusblüte ist ein Besuchermagnet für Husum. Die Blumen blühen in jedem Jahr, das dazugehörige Fest indes fiel 2020 und 2021 aus. Jetzt lebte es wieder auf. Der verkaufsoffene Sonntag tat sein Übriges.

Husum | Auch wenn noch keine Zahlen vorliegen, keine Abrechnungen gemacht wurden: Nach drei Jahren Unterbrechung darf das Krokusblütenfest am Sonnabend und Sonntag in Husum schon jetzt als Erfolg gewertet werden. Weiterlesen: Krokusblütenfest 2022: So schön feiern Husumer und Gäste die lila Pracht Das positive Fazit dürfte zumindest für die Geschäftswel...

