Corona in Nordfriesland : Omikron und die Biike: Werden die Winterfeuer 2022 in SPO, Tönning und anderswo lodern?

Wird Corona die Nordfriesen und ihre Gäste einmal mehr um ihr Wintervergnügen, die Biike, bringen? Erste Absagen in Husum und für den Stollberg angesichts der steigenden Infektionsfälle auch mit Omikron gibt es bereits.

St. Peter-Ording | Im vergangenen Jahr blieb der Winterhimmel über Nordfriesland am 21. Februar weitestgehend dunkel. Allerorten waren die beliebten Biike-Feuer abgesagt worden. Nur für Tinnum auf Sylt gab es eine Ausnahmegenehmigung. Wie es in diesem Jahr sein wird angesichts der steigenden Corona-Zahlen und der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante ist in den ...

