Kirchengemeinde Eiderstedt : Vereinigung in Nordfriesland: Vier Gemeinden schließen Bund fürs Leben

Seit dem ersten Sonntag im neuen Jahr besteht die neu gegründete evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Eiderstedt Mitte. Im Gottesdienst wurde die Fusion gebührend gefeiert.

Garding | In einem Gottesdienst in der St. Christian-Kirche wurde die Fusion der vier Kirchengemeinden Garding, Heverbund, Tetenbüll/Katharinenheerd und Welt-Vollerwiek öffentlich zelebriert. Propst Jürgen Jessen-Thiesen wies in seiner Predigt auf den bereits langen Prozess hin, der schon vor Jahren begonnen habe und nun mit der Fusion seinen logischen Abschlus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.