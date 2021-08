Ausgezeichnete Nordfriesen : Verdienstorden des Landes für Thomas Steensen, Ulf Bästlein und Frederik Paulsen

Ministerpräsident Daniel Günther zeichnet vier Persönlichkeiten mit dem Landesorden aus: „Sie machen Schleswig-Holstein lebens- und liebenswert“.

Kiel/Nordfriesland | Zum 75. Geburtstag des Landes Schleswig-Holstein hat Ministerpräsident Daniel Günther am Dienstag in Kiel den Verdienstorden des Landes an vier engagierte Persönlichkeiten verliehen. Darunter war auch Prof. Dr. Thomas Steensen, der sich seit mehr als 30 Jahren für die Erforschung, Förderung und Pflege der nordfriesischen Sprache, Geschichte und Kultur...

