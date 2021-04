Polizeieinsatz in Nordfriesland : Verdacht auf illegalen Waffenbesitz: Staatsanwaltschaft lässt Haus bei Schwesing durchsuchen

Großeinsatz in einem Haus an der B201: Polizei durchsucht das Gebäude am Mittwochmorgen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft.

Schwesing | Das Haus eines vermeintlichen Waffensammlers im Schwesinger Ortsteil Spinkwang wird am Mittwochmorgen von einem Großaufgebot der Polizei durchsucht. Die Durchsuchung dauert noch an. Staatsanwalt Bernd Winterfeldt erklärte auf Nachfrage von shz.de, dass der 64-jährige Beschuldigte einem behördlichen Waffenverbot unterliegt - somit darf er keine Waffen ...

