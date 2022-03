Krieg in der Ukraine : Volkshochschule Husum will Geflüchteten Sprachkurse anbieten – aber noch gibt es wenig Bedarf

Die Husumer Volkshochschule sucht schon Lehrkräfte, die Menschen aus der Ukraine erste Deutsch-Kenntnisse vermitteln können. Für die Kurse haben sich aber bisher noch wenig Interessenten gemeldet.

Husum | Kurz vor Mittag am Freitag sei es gekommen: das Trägerrundschreiben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, das Menschen aus der Ukraine Zugang zu Integrations- und Berufssprachkursen garantiert, so Susanne Weber-Nehl, Leiterin des Programmbereichs „Deutsch als Zweit-/Fremdsprache“ an der Volkshochschule (VHS) Husum. „Und wir haben schon begonne...

