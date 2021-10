Rettungseinsatz in SPO : Urlauberin steckt bei auflaufendem Wasser im Wattenmeer vor St. Peter-Ording fest

Acht Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen eilten am Nachmittag zum Südstrand – dabei hatten sie das bei Rettungseinsätzen am Strand und in der Nordsee wichtige Luftkissenfahrzeug.

St. Peter-Ording | Eine Urlauberin ist am Dienstagnachmittag bei auflaufendem Wasser im Nordsee-Schlick vor St. Peter-Ording stecken geblieben. Die Frau wurde von Einsatzkräften gerettet. Weiterlesen: Ausgebüxtes Pferd: Dramatische Rettungsaktion im Wattenmeer vor SPO Die Rettungsleitstelle Nord in Harrislee hatte gegen 15.30 Uhr zu einem Nordsee-Einsatz in Höhe d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.