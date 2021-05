Urlaub in Nordfriesland : Pfingsten wird es voll – St. Peter-Ording hat Angst vor Tagesgästen

SPO befürchtet zu Pfingsten eine Reisewelle. Aber auch Husum, Tönning und Friedrichstadt erwarten Hauptsaison-Niveau.

St. Peter-Ording | Die Tourismus-Zentrale in St. Peter-Ording suchte heute Morgen den Weg an die Öffentlichkeit: Tagesgäste sollten es sich gut überlegen, ob sie zu Pfingsten in den Ferienort fahren. Der Ort sei durch die vielen Übernachtungsgäste schon sehr stark frequentiert. Mehr zum Thema: Angst vor zu vielen Gästen: St. Peter-Ording will keine Tagestouristen zu ...

