Lockerungen ab 17. Mai : Urlaub an der Nordsee: Buchungszahlen für Husumer Bucht sogar höher als 2019

Zwischenbilanz der Tourismus und Stadtmarketing Husum GmbH: Boom der Buchungen für die Husumer Bucht.

Husum | So eine „Sturmflut“ hat die Region Husumer Bucht noch nicht erlebt: Jutta Albert, Husumer Tourismus-Chefin, benutzt diesen Begriff, um die ungewöhnlich hohen Wellen an Beratungen und Buchungen zu beschreiben, die sich über die Mitarbeiter der Tourismus- und Stadtmarketing GmbH (TSMH) in den vergangenen Tagen und Wochen ergossen haben. Dabei wird das s...

