Grundschule Rantrum : Brandbrief an Ministerpräsident Daniel Günther: Gemeinde braucht Geld

Kürzlich war der Spatenstich für den Neubau der Grundschule Rantrum. Doch bei der Finanzierung dieses mittlerweile etwa 9,5 Millionen Euro teuren Großprojekts braucht die Gemeinde dringend weitere Unterstützung.

