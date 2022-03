Müllsammelaktion : Husum und Schobüll beteiligen sich an der Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“

Wider den Müll in den Straßen: Husum und Schobüll nehmen an der Aktion „Unser saubere Schleswig-Holstein“ teil. Das sind die Termine.

Husum | In diesem Jahr beteiligt sich die Stadt Husum wieder an der landesweiten Aktion „Unser sauberes Schleswig-Holstein“ und die Bürger sind eingeladen, im Stadtgebiet Müll zu sammeln. Das teilte Stadtsprecherin Simone Mommsen am Dienstag mit. Lesen Sie auch: Eternitplatten gelten als Sondermüll – in Seeth wurde erneut illegal Müll entsorgt Die Aktio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.