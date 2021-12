Hude-Fresendelf-Süderhöft : Ungewisse Zukunft der Drei-Gemeinde-Feuerwehr: Löst sie sich jetzt auf?

Die Drei-Gemeinde-Feuerwehr Hude-Fresendelf-Süderhöft droht auseinander zu fallen. Die Fresendelfer möchten sich nämlich lieber der Feuerwehr Schwabstedt anschließen. Nun ist eine emotionale Diskussion entbrannt.

Hude/Fresendelf/Süderfhöft | Am Feuerwehrgerätehaus in Fresendelf prangt noch immer die große Inschrift „Feuerwehr Fresendelf-Hollbüllhuus-Süderhöft“. Doch das, was da von der Kreisstraße aus als Schriftzug gut lesbar zu erkennen ist, ist längst „Geschichte“ - genauer gesagt seit 2013. Denn damals löste sich diese Drei-Gemeinde-Feuerwehr nach Querelen auf. Lesen Sie dazu auch:...

