Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in Langenhorn: Auto im Gegenverkehr beschädigt und weitergefahren

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Lastwagen in der Langenhorner Dorfstraße kam es zur unsanften Berührung zweier Autos.

Langenhorn | Am vergangenen Freitag, 19. November, kam es gegen 12.15 Uhr in der Langenhorner Dorfstraße in Höhe der Hausnummer 8 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein grauer Pkw überholte einen wartenden Lkw. Dabei berührte er einen entgegenkommenden Opel Meriva, bei dem der Außenspiegel beschädigt wurde. Der graue Wagen fuhr weiter in Richtung B5/Bargum. Zeugen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.