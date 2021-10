Unfallflucht in Friedrichstadt : Ecke Neue Straße/Prinzenstraße: Kleinbus fährt gegen Kia – Fahrer flüchtet

Die Polizei sucht Zeugen: Der Fahrer eines Kleinbusses soll gegen einen Kia gefahren sein, sich den Schaden angeschaut und dann geflüchtet sein. Zeugen haben das am Mittwoch, 27. Oktober, gegen 17.30 Uhr beobachtet.

Friedrichstadt | Mittwochnachmittag, 27. Oktober, wurde in Friedrichstadt an der Ecke Neue Straße/ Prinzenstraße ein parkender Kia angefahren. Zeugen beobachteten gegen 17.30 Uhr ein Fahrzeug, das ihnen wie ein VW-Bus in Erinnerung sei. Das Fahrzeug sei gegen den Kia gefahren. Der Fahrer stieg aus, so schildert es die Polizei in ihrer Mitteilung, besah sich den Sch...

