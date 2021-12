Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht in Bredstedt – Multivan drängt Renault-Fahrer in die Leitplanken ab

Auf der Gegenfahrbahn kam einem Renault-Fahrer ein VW-Multivan entgegen – um einen Frontalcrash zu vermeiden, musste er in die Leitplanken steuern und wurde dabei verletzt.

Bredstedt | Eine Unfallflucht gab es am Montag, 13. Dezember, gegen 12.45 Uhr in der Niebüller Straße in Bredstedt: Der Fahrer eines Renault Kangoo fuhr von Bredstedt in Richtung Bordelum. In einer Kurve kam ihm ein dunkelgrauer VW-Multivan entgegen, der weit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Der Renault musste ausweichen und stieß gegen die Leitplanke. Der 29-jährige ...

