Polizei sucht Zeugen : Unfallflucht auf Parkplatz in der Husumer Marktstraße

Bei einem Parkrempler in Husum wurde ein Audi beschädigt – doch der Verursacher machte sich davon.

Husum | Am Mittwochnachmittag, 27. Oktober, wurde ein abgestellter Audi A5 auf dem Parkplatz des Action-Marktes in der Marktstraße in Husum angefahren und und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Wagen stand dort zwischen 13.45 und 14.10 Uhr. Zeugen des Unfalls oder der Verursacher werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 04841/8300 zu melden...

