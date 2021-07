Polizei sucht Zeugen : Unfall in der Brinckmannstraße in Husum: Fahrer eines schwarzen Wagens flüchtet

Beim Ausparken stieß der Fahrer eines schwarzen Wagens gegen ein anderes Autor und fuhr davon.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

06. Juli 2021, 15:47 Uhr

Husum | Während die Fahrerin eines Mazdas am Montagmorgen gegen 9.45 Uhr in einer Autokolonne in der Brinckmannstraße in Husum wartete, fuhr der Fahrer eines höheren schwarzen Wagens rückwärts von dem Grundstück einer Arztpraxis, wobei er in die Beifahrerseite der Mazdafahrerin stieß. Das teilt die Polizei am Dienstagnachmittag mit. Die Fahrerin fuhr daraufhin ein Stück weiter an die Seite. In der Zeit flüchtete der Unfallfahrer jedoch.



Weiterlesen: Nach schwerem Verkehrsunfall auf B201: Autofahrerin gestorben

Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer oder die Fahrerin des flüchtigen Autos werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Husum unter Telefon 04841 / 830 0 zu melden.