Verkehrsdrama in Nordfriesland : Schwerer Unfall bei Schwesing: Mutter lebensgefährlich verletzt, Kind muss auch in Klinik

In Schwesing ereignete sich Freitagfrüh auf einer Verbindungsstraße zwischen B201 und B200 ein schwerer Unfall. Ein Pkw war frontal mit einem Trecker zusammengestoßen. Auch dessen Insassen wurden verletzt.

Schwesing | Die Unfallstelle in Schwesing bot ein Bild des Schreckens, die Straße war von Trümmern übersät. Beidseitig der Fahrbahn lagen – rund 50 Meter voneinander entfernt – die beiden Unfallfahrzeuge in tiefen Gräben. Und rundherum war ein Meer von Blaulicht. Die Verbindungsstraße zwischen der B201 und der B200 in Schwesing musste über vier Stunden h...

