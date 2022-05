Kollision mit Pkw-Anhänger : Unbekanntes Mädchen bei Sturz mit Fahrrad in Bredstedt verletzt?

Die etwa elf Jahre alte Radfahrerin fuhr nach dem Unfall am späten Montagnachmittag weiter. Wahrscheinlich wurde sie verletzt. Die Polizei ermittelt.

18. Mai 2022, 09:05 Uhr

Bredstedt | Verletzt haben dürfte sich nach Einschätzung der Polizei ein etwa elf Jahre altes Mädchen bei einem Verkehrsunfall am späten Montagnachmittag in Bredstedt.

Die Radfahrerin war gegen 17.45 Uhr in der Husumer Straße (B5) mit dem Anhänger eines Pkw-Gespanns kollidiert und gestürzt. Der Autofahrer hatte das Mädchen auf Höhe eines Reifenhändlers rechts auf dem Bürgersteig wahrgenommen. Augenscheinlich wollte es mit seinem Fahrrad die Fahrbahn überqueren.

Wirklich alles in Ordnung?

Der Autofahrer fuhr langsam an der Radfahrerin vorbei und erkannte, dass sie losfuhr, gegen den Anhänger stieß und stürzte. Der Pkw-Fahrer stoppte sein Gespann und rannte zu dem Mädchen. Dieses stieg wieder auf sein Fahrrad auf, gab an, dass alles in Ordnung sei und radelte in Richtung Kreisverkehr davon.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf weitere Zeugen, um vor allem die Identität des Mädchens festzustellen. Es war sehr schlank und fuhr auf einem bunten Mountainbike. Da die junge Radfahrerin bei dem Sturz auf ihre Hände fiel, müsste sie sich zumindest an diesen verletzt haben.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Tel. 04671/4044900 bei der Polizei zu melden.