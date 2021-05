Tönning : Unbekannter klaut Mutterschaf von der Weide

Am vergangenen Wochenende ist das Mutterschaf von einer Weide an der Straße Katingsiel in Tönning verschwunden.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

18. Mai 2021, 15:59 Uhr

Tönning | In der Zeit von Sonnabendvormittag (15. Mai) bis zum frühen Sonntagabend (16. Mai), vermutlich aber in der Dunkelheit, wurde von einer Weide in der Straße Katingsiel am alten Deich in Tönning ein Mutterschaf entwendet.

Das Tier der Rasse Bentheimer Landschaf hatte vor sechs Wochen gelammt. Das Lamm befand sich beim Feststellen des Diebstahls noch auf der Weide bei den anderen Mutterschafen und Lämmern. Die Eigentümer der Herde hatten festgestellt, dass der Weidezaun an einer Stelle heruntergedrückt worden war.

Außerdem wurden auf der Fenne Schleifspuren und Schafwolle gefunden. Die Polizei in Tönning hat die Ermittlungen dieses Diebstahls aufgenommen. Die Polizei Tönning ermittelt.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04861/6170660 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.