Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stürzen ganze Hausmauer in Hattstedter Neubaugebiet um

Die Vandalismus-Meldungen reißen nicht ab: Sonntagnacht erwischte es eine neu gemauerte Hauswand in Hattstedt, die dem Erdboden gleich gemacht wurde.

Hattstedt | In der Nacht zu Montag, 4. Oktober, wurde im Neubaugebiet in der Jens-Kiesbye-Straße in Hattstedt eine frisch gemauerte Außenwand eines Rohbaus zerstört. Unbekannte Täter haben die Mauer auf etwa fünf Meter Länge umgestoßen. Möglicherweise haben andere Bauherren verdächtige Personen beobachtet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.