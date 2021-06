Randale in Bredstedt : Unbekannte beschädigen Gärten und Häuser

Die Polizei sucht Zeugen für mehrere Sachbeschädigungen in der Nacht zu Freitag in Bergstraße, Jungfernstieg und Theodor-Storm-Straße.

18. Juni 2021, 14:07 Uhr

Bredstedt | In der Nacht zu Freitag (18. Juni) wurden in Bredstedt diverse Sachbeschädigungen und Diebstähle begangen. Im Bereich Theodor-Storm-Straße/Jungfernstieg wurden Bäume beschädigt, eine Gießkanne gestohlen und Wasser durch einen Briefschlitz in eine Wohnung gegossen. In der Bergstraße wurden ein Gartenzaun, ein Blumenkübel und eine Außenlampe beschädigt.

Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber zu den Taten oder den Tätern, werden gebeten, sich bei der Polizei Bredstedt zu melden, unter Telefon 04671/4044900 oder per Mail: bredstedt.pst@polizei.landsh.de.