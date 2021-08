Bundestagswahl Nordfriesland : Umstrittenes „Partei“-Wahlplakat: Politiker nehmen Stellung

Umstrittenes Wahlplakat „Hier könnte ein Nazi hängen“: Sprecher der Partei „Die Partei“ und Politiker anderer Parteien nehmen Stellung.

Husum | „Die Partei“ hat in Husum Wahlplakate aufgehängt mit dem Spruch „Hier könnte ein Nazi hängen“, unter anderem an der Flensburger Chaussee, gegenüber der Einmündung zur Industriestraße. Bundesweit hatte das für Aufregung gesorgt und war auch rechtlich überprüft worden. Stand der Dinge: Es gilt als Satire. Weiterlesen: „Die Partei“ plakatiert in Husum...

