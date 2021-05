Schwabstedt : Umstrittenes Baugebiet Hollbusch: Gemeinde stellt Pläne vor

Wegen des Baugebiets war Bürgermeister Hartmut Jensen im Dezember zurückgetreten. Am 27. Mai soll es nun mit den Planungen einen Schritt weitergehen. Hartmut Jensen erhebt jetzt neue Vorwürfe gegen die Gemeindevertretung.

Schwabstedt | Das für Zündstoff sorgende geplante Baugebiet Hollbusch ist Thema in der Gemeindevertreter-Sitzung von Schwabstedt am Donnerstag (27.). Die Sitzung beginnt um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle. Wer teilnehmen möchte, wird gebeten, sich unter 04841/992231 anzumelden. Beteiligung der Öffentlichkeit Es steht die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Projekt Ho...

