Wirtschaft in Nordfriesland : Konjunkturumfrage: Knappe Rohstoffe und steigende Preise belasten die Firmen

Wurden die Folgen der Corona-Pandemie noch halbwegs wirtschaftlich weggesteckt, kämpfen die Unternehmer jetzt mit Rohstoffknappheit und steigenden Preisen.

Nordfriesland | Als ob sie nicht schon genug Ärger damit hätten, die vielfältigen und wechselnden Corona-Regeln in ihren Betrieben umzusetzen – für Unternehmer an der Westküste kommen nun vor allem Sorgen wegen Rohstoffknappheit und Preissteigerungen hinzu. 32 Firmen in Nordfriesland geben Auskunft Das Thema springt in der jüngsten Konjunktur-Umfrage des Untern...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.