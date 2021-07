Urlaub in Nordfriesland : Umfrage: Ist St.Peter-Ording zu voll? Das sagen Urlauber und Einheimische

Die Buchungszahlen machen es mehr als deutlich: St. Peter-Ording ist beliebter denn je – und vor allem bis zum Ende der Saison und darüber hinaus ausgebucht. Doch was macht das mit dem eigentlich beschaulichem Ferienort?

St. Peter-Ording | Am endlosen Strand von St. Peter-Ording ist es in der Hochsaison noch möglich, abseits der beliebten Strandabschnitte einen Spaziergang an der Nordsee zu machen und den Menschenmassen, die teilweise durch Dorf und Bad strömen, zu entkommen. Auch interessant: Delta-Variante setzt sich auch im Kreis Nordfriesland durch Die Buchungszahlen in St. Pe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.