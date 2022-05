Mehr Spenden und Helfer notwendig : Hohe Lebensmittelpreise und Ukraine-Krieg sorgen für Druck bei Tafel Husum

In den letzten sechs Wochen ist die Zahl der Tafel-Kunden in Husum um 100 Prozent gestiegen. Vor allem der Krieg in der Ukraine ist ein Grund, aber auch die gestiegenen Lebensmittelpreise. Wie läuft es derzeit vor Ort?

Husum | Es geht geschäftig in der Husumer Frie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.