Russland-Ukraine-Krieg : So will die 80-Jährige Drelsdorferin Maria Dunker Flüchtlingen helfen

Auch die 80-jährige Maria Dunker möchte den Flüchtlingen aus der Ukraine helfen. Sie will mit ihrem Wohnmobil zur Grenze fahren, um dort zu helfen. Sie bittet um Spenden, die sie mit hinunter nehmen kann.

Drelsdorf | Der russische Angriff auf die Ukraine erschüttert die Menschen in Europa. Hunderttausende Ukrainer sind auf der Flucht im eigenen Land oder versuchen verzweifelt über die Grenze in die Nachbarländer zu gelangen. Viele, viele Menschen in anderen Ländern wollen ihnen helfen. Mehr zum Thema: Hier können Sie helfen: Hilfsaktionen in Husum und Umgebung ...

