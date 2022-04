Zum Schutz vor dem Krieg : Geflüchtete in Messe Husum: So ist die aktuelle Lage

Der Kreis Nordfriesland erklärt, wie die Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine in der Messehalle Husum abläuft, wie viele Leute dort derzeit untergebracht sind und wie lange die Menschen durchschnittlich in der Messe ausharren müssen.

Nordfriesland | Seit Beginn des Krieges haben sich 721 Geflüchtete aus der Ukraine beim Kreis Nordfriesland registriert. Das teilt der Kreis in einer Pressemitteilung mit. Stand Freitag sind dort 71 Menschen untergebracht, am kommenden Dienstag sollen 21 weitere Flüchtlinge in Husum ankommen. Durchschnittlich verbringen die Geflüchteten eine Woche in der Messe, bis s...

