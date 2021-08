DLRG Husum : Überraschender Wechsel in der Führungsspitze: Rena Kemski ist die Neue

Ganz überraschend kam es zu einer neuen Führung bei der DLRG Husum: Auf der Jahresversammlung traten viele Mitglieder in Spitzenämtern nicht mehr zur Wiederwahl an. Die Gründe blieben im Dunkeln.

Husum | In der Jahresversammlung der DLRG Husum kam es überraschend zu einem neuen Wechsel in der Führung. Neue Vorsitzende wurde Rena Kemski (39), die seit 25 Jahren in der DLRG und davon seit 20 Jahren auf Landesebene tätig ist. Auch interessant: Nach Corona: Es gibt wieder Schwimmkurse für Kinder in Husum Plötzlicher Führungswechsel Sebastian Kuhl...

