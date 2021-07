Corona schadet Womo-Szene : Überfüllte Campingplätze, rotzige Nachbarn: Wohnmobil-Fan Jürgen Müller-Belzer steigt aus

Reisen quer durch Europa und in Deutschland von Ost bis West: Der Bredstedter Wohnmobilist Jürgen Müller-Belzer liebte sein Hobby über alles. Doch jetzt hat er sein Adria Matrix Axess 670 SL All In verkauft.

Husum/Bredstedt | Aus und vorbei: Jürgen Müller-Belzer (69) hat einen Schlussstrich gezogen und letzte Woche sein Wohnmobil, einen Adria Matrix Axess 670 SL All In, verkauft. Dabei hatte er ein paar Jahre großes Vergnügen daran. Mit seiner Frau Annette war er viel in Europa unterwegs und schwärmt von Reisen von Dänemark bis Frankreich oder innerdeutsch von der Ostsee b...

