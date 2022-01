Wohnen in Husum : Über 200 neue Wohnungen: Vier Investoren wollen in Husum bauen

Wenn alles gut geht, werden in den kommenden Jahren weit über 200 weitere Wohnungen in Husum entstehen. Mit einem Anteil von gefördertem Wohnraum. Das sind die vier neuen potentiellen Projekte.

Husum | Vier Investoren wollen in Husum neue Wohnbauprojekte starten. Im Umwelt- und Planungsausschuss stellte Bauamtsleiter Jörg Schlindwein die vier Anträge auf Einleitung von Bauleitverfahren, dem Schritt nach ersten Gesprächen mit der Bauaufsicht, vor. Gewoba will im Treibweg neu bauen Vier Wohngebäude der Gewoba im Treibweg in direkter Nachbarschaf...

