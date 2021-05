Süderoogsand in Nordfriesland : Über 150 Jahre in der Nordsee – Schiffswrack der „Ulpiano“ wieder aufgetaucht

Die drei großen Außensände Japsand, Norderoogsand und Süderoogsand haben eine Vielzahl gestrandeter Schiffe verschlungen.

Nordfriesland | Zu den wohl gefährlichsten Schifffahrtswegen an der deutschen Nordseeküste zählen im Westen Schleswig-Holsteins die Gewässer vor den Inseln und Halligen. Ständig in Bewegung wandern Priele und Watten verändern permanent ihre Lage. Weiterlesen: Norderoogsand: Deutschlands jüngste Insel liegt vor Nordfriesland So auch die drei großen, wie ein Boll...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.