Husum : Trotz Corona: Sport auf Distanz, die Hermann-Tast-Schule macht es vor

Lehrer und Schüler haben sich Übungen ausgedacht, wie Klopapierrollen-Challenge, Rope-Skipping und Training am Schreibtisch.

Husum | Während der Unterricht in den Hauptfächern an fast allen Schulen wieder angelaufen ist, machen sich die Sportlehrer zunehmend Gedanken darüber, wie sie ihre Schützlinge in Bewegung halten. Denn das Homeschooling mit stundenlangen Sitzungen vor dem Bildschirm hat in Punkto Fitness und Körperhaltung sichtbare Spuren hinterlassen, die sich nur mit viel M...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.